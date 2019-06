Watergebonden terreininvulling Nijmeegse centrale Facebook

NIJMEGEN 03 juni 2019, 15:28

Een terrein waar op een innovatieve manier energie wordt opgewekt, waar ook ruimte is voor watergebonden bedrijvigheid en waar ondernemers samenwerken op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en logistiek.

1 / 1 Zo zou het 32 hectare grote terrein van de voormalige ENGIE-centrale eruit kunnen zien volgens de concept Gebiedsvisie Waal Energie. (Illustratie ENGIE) Zo zou het 32 hectare grote terrein van de voormalige ENGIE-centrale eruit kunnen zien volgens de concept Gebiedsvisie Waal Energie. (Illustratie ENGIE)

Dat is in het kort de ambitie die ENGIE met de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland schetst in de concept Gebiedsvisie Waal Energie. Uitgangspunt is synergie tussen bedrijven: de output van het ene bedrijf is de input voor een ander. De gebiedsvisie is maandag 3 mei vrijgegeven voor inspraak.

Parkachtige uitstraling

Het nu nog gesloten terrein van de Centrale Gelderland krijgt een parkachtige uitstraling en wordt waar mogelijk openbaar, zodat ook omwonenden hiervan kunnen genieten. Het gebied tussen het Centrale Gelderland terrein en de NYMA kan een groene overgangszone worden van bedrijven met proeftuinen (denk bijvoorbeeld aan verrijdbare zonnepanelen) waar plaats is voor functies als (toegepast) onderzoek, opleiding/educatie en innovatie.

De kolencentrale van ENGIE (Centrale Gelderland) wordt op dit moment gesloopt. Dat maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van circa 32 hectare grond, ingeklemd tussen de Waal en het Maas-Waalkanaal en aan de gemeentegrens met Beuningen (Weurt). ENGIE, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben voor het gebied gezamenlijk en in overleg met de gemeente Beuningen en omwonenden een gebiedsvisie opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten en de hoofdstructuur voor de herontwikkeling van het terrein geschetst. Na de inspraakperiode wordt de gebiedsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Hierna worden de plannen verder uitgewerkt. Onder andere in een bestemmingsplan, waar ook weer inspraak op mogelijk is.

Inspraak

Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt vanaf 6 juni 2019 zes weken (tot en met woensdag 17 juli 2019) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het is vanaf 4 juni ook te vinden op www.nijmegen.nl en op www.overheid.nl.

Op 24 juni is er een bijeenkomst op het Honigcomplex met uitleg over de gebiedsvisie en de milieuonderzoeken die volgen.

In de inspraakperiode kan iedereen een zienswijze over de concept Gebiedsvisie Waal Energie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. (DvdM)