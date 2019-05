Schuttevaer Premium ‘Onderhoudsopgave infrastructuur nog nooit zo groot’ Facebook

Email DEN HAAG 28 mei 2019, 16:07

‘Er is meer onderhoud nodig en we hebben een grote vervangings- en renovatieopgave; de grootste in de geschiedenis’, bevestigt minister Cora van Nieuwenhuizen in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer over ‘ontwikkelingen instandhouding Rijksinfrastructuur’.