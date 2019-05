Schuttevaer Premium Marian baggert Ewijcksvaart Facebook

ANNA PAULOWNA 23 mei 2019, 14:50

Baggerbedrijf J.P. Schilder uit Ursem is met de cutterzuiger Marian en een kleine kraanponton begonnen met het weer op diepte brengen van de Ewijcksvaart in Anna Paulowna. Het baggerwerk wordt uitgevoerd in opdracht van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.