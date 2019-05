Schuttevaer Premium Originele Akte van Mannheim in Maritiem Museum Facebook

ROTTERDAM 22 mei 2019, 23:32

Een uniek document arriveerde woensdagmiddag 22 mei per politieboot in het Maritiem Museum Rotterdam: de Akte van Mannheim (1868). Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nam het verdrag, dat al anderhalve eeuw zorgt voor vrije handel op de Rijn, in ontvangst.