Zaterdag: puntdeuren monteren in Sluis Eefde

EEFDE 17 mei 2019, 21:08

De puntdeuren voor de tweede sluisklok van Sluis Eefde zijn klaar. Zaterdag 18 mei worden ze in de nieuwe sluiskolk gehesen en vervolgens gemonteerd. In verband met de veiligheid is de Kapperallee ter hoogte van de tweede sluiskolk zaterdag 18 mei van 05.00 tot 21.00 uur afgesloten voor al het wegverkeer. Ook is de sluis tijdens de werkzaamheden niet in gebruik.