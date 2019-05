Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Opening Kapitein Rooiboskanaal Facebook

Twitter



Door Marjolein Bronder, Regiocoördinator Zeeland BLN/Schuttevaer

Maandag 6 mei is het tijdelijke Kapitein Rooiboskanaal in Terneuzen officieel geopend. De binnenvaart kon al vanaf zaterdagmorgen 4 mei gebruik maken van de nieuwe vaarroute van en naar de Middensluis in het Kanaal Gent-Terneuzen.