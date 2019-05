Schuttevaer Premium VolkerWessels schrijft weer af op sluizenklus IJmuiden Facebook

Twitter

Email AMERSFOORT 16 mei 2019, 11:01

VolkerWessels heeft in het eerste kwartaal opnieuw een voorziening moeten nemen op het sluizenproject OpenIJ. Het bouwbedrijf zette nog eens 4 miljoen euro apart voor tegenvallers bij de bouw van sluizen in IJmuiden.