Masterplan Binnenschifffahrt: miljarden voor marktaandeel

BERLIJN 15 mei 2019, 17:09

Duitsland gaat tot 2030 24,5 miljard euro investeren in de vaarwegen. Met als doel de vervoersprestatie van de binnenvaart (62 miljard tonkilometer in 2010) tot 2030 met een kwart te verhogen naar een aandeel van 12% in het totale Duitse vervoer.