Venlo droomt van afslag ‘Haven’

Email Venlo 08 mei 2019, 08:00

De gemeente Venlo wil haar haven ontwikkelen tot een echte industriehaven, waar zich meer watergebonden bedrijven vestigen en veel meer goederen worden overgeslagen. Een nieuwe Havenvisie is hiervoor in ontwikkeling en dient deze zomer klaar te zijn. Venlo wil matrixborden met een afslag ‘Haven’ op de snelwegen rond Venlo zien.

1 / 1 Een schets maakt duidelijk waar Venlo in de toekomst naartoe wil met haar haven. (Illustratie gemeente Venlo) Een schets maakt duidelijk waar Venlo in de toekomst naartoe wil met haar haven. (Illustratie gemeente Venlo)

‘Industriehaven kan groeien naar 400.000 teu’

‘Haven is dé kans om hotspot te blijven’

Door Erik van Huizen

Voorlopig heeft het gemeentebestuur alleen enkele denkrichtingen geformuleerd. Idee is door samenwerking met het achterland binnenkomende goederenstromen in de havens van Rotterdam en Antwerpen beter te faciliteren en op te vangen. ‘De Maas is van grote waarde voor Venlo’, schrijven burgemeester en wethouders. ‘Onder andere vanwege de rechtstreekse verbinding met Rotterdam, de belangrijkste zeehaven van Europa. En ook met die van Antwerpen. Venlo maakt met haar haven en goede spoorverbindingen namelijk onderdeel uit van de Europese hoofdinfrastructuur voor goederenvervoer over weg, spoor en water.’

Om Venlo beter over water bereikbaar te maken, heeft het Rijk de Maas de afgelopen jaren bevaarbaar gemaakt voor klasse Vb-schepen. Venlo droomt al van klasse VI-schepen. ‘Want willen we als logistieke hotspot blijven fungeren, dan biedt de haven ons de kans. Onze Greenport, met als speerpunten agribusiness, maakindustrie en logistiek, is niet alleen gebaat, maar in toenemende mate zelfs afhankelijk van multimodale vervoersmogelijkheden. Het vervoer over water speelt daarin een steeds grotere rol.’

Naar 400.000 teu

Multimodaliteit en zelfs synchromodaliteit, het binnen een bepaalde tijd zo optimaal, flexibel en duurzaam inzetten van verschillende modaliteiten voor achterlandvervoer onder regie van een logistiek dienstverlener, is waarop Venlo vol wil inzetten. Hiervoor zijn behalve asfalt, spoor en water ook goede en toereikende overslagpunten nodig. En daarvoor moet de huidige haven een industriehaven worden. In en om de haven liggen volgens het gemeentebestuur nog diverse mogelijkheden om de koppeling tussen modaliteiten weg, spoor en water te optimaliseren en in sommige gevallen letterlijk dichterbij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het koppelen van spoor en water.

Venlo verwacht met meer vervoer over water en meer overslag in de nieuwe industriehaven, het goederenvervoer in de regio ook te kunnen verduurzamen. Uit eerder onderzoek van de adviesbureaus Buck, Ecorys en Arcadis bleek dat de haven van Venlo kan groeien van 100.000 teu nu naar 400.000 teu in de toekomst. ‘Vervoer per schip is een duurzamere manier van transport dan over de weg’, schrijft het gemeentebestuur.

‘Elke 100.000 teu per schip zijn 50.000 vrachtwagens minder op de weg. Een haven waarin 400.000 teu kan worden verwerkt scheelt dus 150.000 vrachtwagens op de snelwegen rond Venlo. Daarmee wordt de C02-uitstoot die daarmee gepaard gaat teruggebracht. Ook de verkeersveiligheid voor het autoverkeer wordt hierdoor verbeterd.’

Om de haven verder te verduurzamen, denkt Venlo aan het aanbieden van groene walstroom en faciliteiten voor schepen die elektrisch kunnen varen.

Watergebonden

Om meer goederen over water te kunnen vervoeren, moet ook de watergebonden bedrijvigheid in de haven worden geoptimaliseerd. Kavels aan het water worden nu niet altijd gebruikt door watergebonden bedrijven. En voor de toekomst neemt, vanwege het toenemende belang van multimodaliteit, duurzaamheid en veiligheid, de vraag naar natte kavels naar verwachting toe. Zodoende dreigt een tekort aan kavels aan het water. ‘Natte bedrijventerreinen worden schaars, maar zijn wel gewenst’, concluderen b en w. ‘Laten we het water dan ook maximaal gebruiken. Zo vergroten we de waarde van de Maas voor Venlo en benutten we onze ligging aan deze rivier optimaal.’

Overigens is volgens het gemeentebestuur van Venlo het huidige bestemmingsplan al ingericht op een transitie naar natte kavels. ‘We gaan echter geen bedrijven uitkopen. Als kavels vrijkomen sturen we op invulling van deze kavels door natte industrie.’

Jachthaven

Om de haven om te vormen, moet de jachthaven worden verplaatst. De industrie en de recreatie zitten nu in elkaars vaarwater. ‘Beide functies hebben in feite met elkaar onverenigbare belangen’, stelt het gemeentebestuur. ‘De groei wordt nu belemmerd door de recreatieve functie. En met een keuze voor de haven als industriehaven ontstaat in de toekomst ruimtegebrek voor beide functies en komt de veiligheid meer onder druk te staan. De keuze voor de industriehaven betekent dan ook dat het recreatief medegebruik niet kan voortbestaan.’