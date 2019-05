Vragen containercongestie kosten minister meer tijd Facebook

DEN HAAG 04 mei 2019, 23:26

‘Vanwege afstemming met de verschillende betrokken partijen kost de beantwoording van deze vragen meer tijd’, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) aan de Tweede Kamer.

De beantwoordingstermijn van drie weken blijkt te kort om vragen van het Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) over het bericht ‘Situatie zeehaventerminals fnuikend voor binnenvaart’ uit Schuttevaer. Van Nieuwenhuizen’s partijgenoot stelde haar 15 april een reeks indringende vragen over de alsmaar aanhoudende congestie die de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam ondervindt.

In het interview maakte directeur Norman Verstoep van de Limburgse Barge Terminal Born (BTB) duidelijk dat de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart en de terminals in het achterland schade oploopt. ‘De initiatieven die zijn genomen, zijn niet genoeg voor het probleem dat we hebben.’ (DvdM)