Hoe blijft de scheepvaart in beweging?

Rotterdam 22 april 2021, 19:41

Door de Green Deal moet er de komende jaren fors vergroend worden in de scheepvaart. Vormt deze vergroening nu een bedreiging of juist een kans voor de Nederlandse scheepsbouw en toeleveranciers? Op die vraag probeert het gratis online event Maritime Platform van Schuttevaer, NMT en SWZ|Maritime op 26 en 27 mei een antwoord te geven.

Maritime Platform is het tweedaags online platform voor de maritieme maakindustrie om te ontmoeten en kennis op te doen. Centraal staan innovaties op maritiem gebied. Van scheepswerf tot brandstof. Van schroef tot foiling en van autonoom varen tot onderhoud op afstand. Het komt allemaal aan bod op het Maritime Platform. Het Maritime Platform is na registratie gratis online bij te wonen.

Maritime Platform is een initiatief van weekblad Schuttevaer en SWZ|Maritime in samenwerking met NMT. De eerste editie werd op 12 november 2020 gestreamd naar ruim 1.000 deelnemers in heel Nederland en daarbuiten.

Laat u op 26 en 27 mei bijpraten over vergroening, innovatie en financieringsmodellen. En ontmoet digitaal andere professionals in een een-op-een afspraak of een groepssessie.

Programma:

Hoe staat de maritieme sector ervoor?

WO 09:30 – 10:30

Hoe zag coronajaar 2020 eruit voor de Nederlandse scheepsbouwcluster en maritieme toeleveranciers? Roel de Graaf Managing Director van NMT, presenteert de sectorcijfers. En we bespreken de ontwikkelingen met scheepsbouwers en toeleveranciers en NMT sector manager Arnold de Bruijn.

Hoe betalen we de vergroening?

WO 11:30 – 12:30

De investering in een Stage V motor is enorm. Alternatieve brandstoffen zijn veelal duurder dan diesel. Hoe financier je investeringen in vergroening en waarin moet je investeren? Laat u inspireren door vernieuwende business modellen en krijg inzicht in de subsidieregelingen. Met onder meer:

– binnenvaartondernemer Harm Lenten (foto), over de financiering van het eerste nieuwbouw waterstof aangedreven binnenvaartschip Antonie

– Martin van Eyk van Damen Ship Lease over vlootvernieuwing en verduurzaming van de vloot door middel van leaseoplossingen

– Hans Flipsen, subsidieadviseur bij Evers + Manders, over subsidieregelingen voor de verduurzaming van de maritieme sector

Hoe blijft Nederland maritiem innovatieland #1?

WO 13:30 – 14:30

Om de strategische positie van de Nederlandse maritieme maakindustrie vast te houden is het zaak te blijven innoveren. Hoe ondersteunen digitaliseringsoplossingen scheepsonderhoud en autonoom varen? Wat zijn de technologieën waar beginnende ondernemingen aan werken? En hoe pakken we als maritieme maakindustrie zelf een rol hierin? Stefan de Bruin van RH Marine (foto) legt uit hoe onderhoud slimmer kan dankzij sensoren en data science

Waarom moet er een maritiem masterplan komen?

DO 09:30 – 09:45

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, vertelt hoe Nederland hiermee wereldleider wordt op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart.

Hoe kun je met minder weerstand varen?

DO 09:45 – 10:30

Oplossingen om efficiënter met energie om te gaan en het verminderen van de weerstand zorgen niet alleen voor een verminderde uitstoot, maar leveren ook economische voordelen op. Welke producten en systemen vinden nu hun weg naar de markt en wat kunnen we in de toekomst verwachten? Met onder meer:

– Nicole van Spronsen en Cor van Wijngaarden van STC Group over opleidingsschip AB INITIO

–

– Johan Schonebaum van Flying Fish over hun draagvleugelsysteem.

Kan scheepsaandrijving dienen als motor voor vergroening?

DO 11:30 – 12:30

Varen met duurzame scheepsaandrijving is een belangrijke factor in de verduurzaming van de sector en het creëren van een betere leefomgeving. Hoe hebben scheepsmotoren zich ontwikkeld door de Stage V eisen? Welke ontwikkelingen zijn er in het ontwerp van scheepsschroeven?

Met onder meer:

– Ben Timmerman (foto), Accountmanager Binnenvaart Pon Power

– Xeamos over het behalen van emissiedoelstellingen met een uitlaatgas-nabehandelingssysteem

Lunchdebat: Moet de Nederlandse overheid meer industriepolitiek bedrijven?

DO 12:45 – 13:30

Het is veel Nederlandse bedrijven een doorn in het oog dat aanbestedingen worden gewonnen door buitenlandse bedrijven en grote projecten hiermee naar het buitenland verdwijnen. Naast economisch verlies is dit ook funest voor de kennisontwikkeling en innovatiekracht in Nederland. Welke rol kan de overheid spelen om de positie van Nederland te versterken op de wereldmarkt?

Onder leiding van Bas Ort, voorzitter NMT vindt er een debat plaats.

Met:

– Thecla Bodewes (foto), boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem en CEO van Thecla Bodewes Shipyards

– Pieter van Oord, CEO Van Oord

– Eppo Bruins, voormalig lid van de Tweede Kamer

– Christophe Tytgat, secretaris-generaal SEA Europe, Europese branchevereniging voor scheepswerven en toeleveranciers

Alternatieve brandstoffen: waarin moet ik investeren?

DO 14:00 – 15:00

Waterstof, LNG, methanol, ammoniak, batterij-elektrisch. Het gebruik van alternatieve brandstoffen is een van de oplossingen om bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Hoe ver zijn ze in ontwikkeling? Welk alternatief heeft de toekomst? En hoe zorgen we voor een soepele overgang?

Met onder meer:

– Jurrit Bergsma van TNO (foto) over de potentie van de verschillende alternatieve brandstoffen

– Walter van der Pennen van EST Floattech over batterij-elektrische scheepsaandrijving

Netwerken in coronatijd

Waarschijnlijk is het al een tijdje terug dat je met klanten, collega’s en relaties bij elkaar bent gekomen. Maritime Platform 2021 maakt het mogelijk om elkaar te treffen, te netwerken en om je bedrijf, producten en/of diensten onder de aandacht te brengen.

Spreek online af met een van de andere deelnemers aan het Maritime Platform door een een-op-een afspraak in te plannen via het virtuele evenementplatform Brella. Het platform faciliteert dit door u te koppelen aan de juiste personen op basis van uw persoonlijke profiel, chat en videobellen en de afstemming met uw persoonlijke agenda.