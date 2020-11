Schuttevaer Premium Zware Kees: Trouwschip Facebook

Twitter

Email 26 november 2020, 21:00

Vol verwachting loop ik door de pittoreske straatjes van Monnickendam. Toen ik een keer eerder in dit stadje aan de voormalige Zuiderzee verzeilde, was ik direct verkocht vanwege de grachtjes, sluisjes en natuurlijk de overblijfselen van de stadsmuur. Maar waar het me vooral om gaat is het maritieme verleden van dergelijke stadjes en wat er nu misschien nog van over is.