Zware Kees: Soapy water

Aron, onze bootsman uit Cebu, heeft het druk. In de brandende zon is hij in de weer met een zogenaamde half high container. Zeg maar een halfhoge, open container, een grote bak eigenlijk.

Meestal gebruiken wij zo’n container als zwembadje; vullen met zeewater en spartelen maar!