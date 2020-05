Schuttevaer Premium Zware Kees: Straat Qiongzhou Facebook

Qiongzhou 29 mei 2020, 10:40

China is soms een vreemd en ondoorgrondelijk land. Hoewel ik gedurende mijn loopbaan in China tientallen havens heb bezocht val ik soms nog van de ene verbazing in de andere. Het is soms onbegrijpelijk dat China een economische reus heeft kunnen worden, maar misschien dat ik er teveel met westerse ogen naar kijk. Een recent voorbeeld.