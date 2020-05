Schuttevaer Premium Zware Kees: Dode huidcellen Facebook



Schiphol 08 mei 2020, 13:18

Amper drie kwartier op Schiphol klap ik mijn laptop open om dit stukje te schrijven. Ik zit in de wachtruimte, gate D 26, waarvandaan mijn vlucht naar Singapore zal vertrekken. Deze intro behoeft enige uitleg. Want inchecken op Schiphol in drie kwartier?