Zware Kees: Somber nieuws

AMSTERDAM 20 maart 2020, 09:59

Na ruim drie maanden verlof in een stormachtig en zeiknat Nederland is het tijd om de koffers van zolder te halen. Het zit er weer op, uitslapen, rondlummelen of een beetje onderhoud aan huis of tuin plegen. De laatste dagen voor vertrek vul ik met kapper, aankopen (toch nog maar wat T-shirtjes aanschaffen), medische keuring en talloze andere zaken.