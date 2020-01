Schuttevaer Premium Zware Kees: NDSM-terrein Facebook

AMSTERDAM 24 januari 2020

Hypermoderne torens reiken tot hoog in de Amsterdamse lucht. Boven sommige gebouwen steken nog bouwkranen uit, als veren op een tooi. Glanzende hoogstandjes van architectonisch vernuft, de vooruitgang… Ik wandel op een vroege, winterse ochtend tussen de gebouwen en verbaas me hoeveel forenzen van de IJ-pont afkomen en zich in een lange stroom, als mieren naar hun werk haasten.