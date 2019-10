Schuttevaer Premium Zware Kees: Espresso! Facebook

Twitter

Email op zee 04 oktober 2019, 16:18

Direct toen ik na mijn verlof op de brug kwam wist ik dat er iets was veranderd. Maar wat, dat had ik pas door toen ik een kop koffie wilde maken. Wáár is het koffiezetapparaat gebleven?

Die ouwe vertrouwde filterkoffiemachine. Op de plek waar dat ding al die jaren heeft gestaan glimt een fonkelnieuw, volslagen onbekend apparaat mij tegemoet. Vol met knopjes en lampjes.