Schuttevaer Premium Zware Kees: Vlucht Facebook

Twitter

Email Doha 21 september 2019, 15:23

Passagiers in het vliegtuig van Qatar Air Lines worden door middel van een gelikt PR-filmpje lekker gemaakt voor wat hen allemaal te wachten staat, straks in Qatar. Ik stap hier alleen maar over. Maar het is mooi te zien wat ik allemaal mis. Neem die prachtige Europese jongedame die zich loopt te verwonderen – in een of ander museum – over de modernste kunst die ik ooit heb gezien.