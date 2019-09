Schuttevaer Premium Zware Kees: Zestig plus Facebook

Thuis, tijdens het doornemen van de post, valt mijn oog op een brief van de klantenservice van de NS. Tijdens mijn verlof ben ik een enthousiast treinreiziger. Wanneer het maar even kan laat ik mij vervoeren door de trein. Geen fileleed. Ontspannen onderuit in een coupé, koffie onder handbereik, laptop open voor me, of een krant. Maar eigenlijk veel vaker, gewoon uit het raam staren. Geen auto of smartphone-met-series-die-je-gezien-moet-hebben kunnen daar tegenop.