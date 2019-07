Schuttevaer Premium Zware Kees: Zwaar beroep Facebook

Schiphol 26 juli 2019, 14:02

Gedurende mijn lange verlof had ik eindelijk de tijd om belangrijke zaken in Nederland eens wat uitgebreider te volgen. Nieuwszaken bijvoorbeeld, zoals dat gedoe met pensioenen. Tenslotte heb ik een leeftijd bereikt waarop je hier stiekem best eens over mag nadenken. Want we moeten veel te lang doorwerken en er wordt geen rekening gehouden met zware beroepen, vindt de vakbond.