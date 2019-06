Schuttevaer Premium Zware Kees: Escher Facebook

DEN HAAG 07 juni 2019, 12:22

Altijd op zoek naar het maritieme in het leven… Hmm… klinkt misschien wel een beetje zweverig, maar wat ik bedoel is dit: wanneer ik op stap ben valt mijn oog vanzelf op allerlei maritieme zaken, zoals bijvoorbeeld een half gezonken plezierbootje, een oud pandje met daarop ‘VOC’ in een gevelsteen, een scheepsmodel achter een raam. Het soort dingen dat ‘gewone’ Nederlanders waarschijnlijk niet opvalt. Beroepsdeformatie, vermoed ik.