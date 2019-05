Zware Kees: Frituurvet Facebook

Twitter

Email op zee 10 mei 2019, 11:13

Gisteren is de kok afgelost. Zijn opvolger, een kleine Filipijn in kraaknieuwe kokskleding, staat in de kombuis onwennig kastjes en laden open te trekken. Zoëven stond hij, gehuld in een dikke jas, dozen bevroren vlees en andere zaken te verplaatsen in de vrieskamer. Je hóórde hem denken: ‘Zovéél! En wat zou dit voor vlees zijn? Is het wel vlees?’

Door Kees Wiersum

Heel vertrouwenwekkend ziet het er vooralsnog niet uit. In de loop der jaren heb ik een soort routine ontwikkeld om een kok snel te kunnen inschatten. Ik gebruik daarbij mijn neus. Dus als ik in de avond de messroom binnenloop, snuif ik de geur op die daar wordt geproduceerd. Frituurvet? Oké, één keer in de week is dat prima. Niet dat ik veel gefrituurde zaken eet. Want neem bijvoorbeeld een frikandel… Zodra zo’n worst (of wat is het eigenlijk) uit het hete vet komt is hij rond en glad. Wacht een minuut en het geval begint te verschrompelen als een…eh nou ja, ik denk dat het duidelijk is. En wat zit er allemaal in zo’n frikandel. Vleesafval! Dat zit er in! Nee, frituur is aan mij niet besteed.

Dus een kok waarbij het dagelijks naar frituur stinkt, sorry, ruikt, fluister ik een verhaaltje in zijn oor. Toch denk ik dat frituren van allerhande snacks aan boord sterk zal gaan toenemen. En wel door hogerhand bevolen. Want hoewel verantwoord en gezond eten steeds meer een item wordt, zal frituur het gaan winnen.

Wat is er aan de hand? Recent verscheen er een artikel in deze krant dat zelfs Maersk is begonnen haar schepen te bunkeren met frituurvet. Jawel, frituurvet. Op pagina twee: ‘Ook Maersk gaat varen op frituurvet’. En niet alleen, nee, samen met andere partijen zoals een grote Nederlandse zuivelfabriek, een bierbrouwer, een lampenfabrikant en een levensmiddelen-multinational. Die kennelijk bereid zijn bij te dragen aan de financiering van ‘groen vervoer’.

Dan denk ik wel direct, wáár halen we al dat frituurvet vandaan? Eén containerschip van de laatste generatie verstookt toch een slordige 250 ton brandstof per etmaal.

Frituurvet scheelt per reis van Rotterdam naar Shanghai al snel 1500 ton CO2-uitstoot. Wie kan daar nu tegen zijn? (Ja, een paar politici van een zekere partij, maar die zijn overál tegen wanneer het over milieu gaat).

Ik loop naar de kombuis waar kokkie alwéér de frituurpan heeft opgestookt, ondanks mijn waarschuwende cholesterol-praatje. Hij verschiet van kleur. ‘Gooi er nog maar een paar vlammetjes bij kokkie! Goed voor het milieu!’

Stomverbaasd is-ie.