‘Nederlands’ superjacht uit Maleisië te koop

KUALA LUMPUR 21 oktober 2019, 11:54

Twitter

Email KUALA LUMPUR 21 oktober 2019, 11:54

Het in Nederland gebouwde superjacht, dat eerder door Maleisië in beslag is genomen, staat weer te koop. Scheepsmakelaar Camper and Nicholsons heeft het schip op zijn website geplaatst.