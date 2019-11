Huisman levert superkraan voor Bokalift 2 Facebook

Twitter

Email SCHIEDAM 06 november 2019, 14:10

Het nieuwe kraanschip dat Boskalis als Bokalift 2 gaat inzetten wordt uitgerust met een 4.000-tons superkraan van Huisman. Dat is 1.000 ton meer hefcapaciteit dan de Huisman-kraan van de Bokalift 1, die eerder door Boskalis in de vaart is gebracht.

1 / 1 Artist's impression van de Bokalift 2 met Huisman-kraan. (Afbeelding Boskalis) Artist's impression van de Bokalift 2 met Huisman-kraan. (Afbeelding Boskalis)

In 2017 liet Boskalis bij de Keppel werf in Singapore al het 217 meter lange en 43 meter brede zwaartransportvaartuig Finesse uit de Dockwise-vloot ombouwen tot kraanschip. Huisman leverde hiervoor een speciale offshoremastkraan met een hefcapaciteit van 3.000 ton. Begin 2018 werd dit kraanschip als Bokalift 1 in dienst gesteld en zou hierna in zowel de windenergiesector als de offshore-industrie naam maken. Onder andere in 2018 met de installatie van de zware jackets voor de 102 windturbines in het East Anglia One windpark voor de oostkust van Engeland.

Maar ook bij het ontmantelen van oude productieplatformen in de Nederlandse en Britse sector van de Noordzee bleek de Bokalift 1 met haar offshoremastkraan, grote vrije werkdek, dynamisch positioneringssysteem en antiheeling systeem haar mannetje te staan. Kortom, een multifunctioneel inzetbaar vaartuig dat zelfs voor bergingswerk kan worden ingezet.

Installatiecontract

Onlangs meldde Boskalis een contract te hebben gesloten voor de installatie offshore Taiwan van 62 driepoots jackets voor de windturbineparken Changfang en Xidao. Hiervoor werd met partner Hwa Chi Construction het samenwerkingsverband Bo Wei opgericht. Het installatiewerk, waarvoor ook 186 fundatiepalen de zeebodem in moeten worden geheid, zal in de periode 2021-2023 worden uitgevoerd. Boskalis wil hiervoor de Bokalift 2 inzetten.

Ook voor dit schip gaat Huisman de offshoremastkraan leveren. Deze krijgt een hefcapaciteit van 4.000 ton en een hijshoogte van ruim 100 meter. Wordt deze superkraan voorzien van een jib dan kan de hijshoogte nog worden opgevoerd naar 125 meter. Ruim voldoende om de allergrootste jackets en monopiles, dus ook die van de nieuwste generatie in de windenenergiesector, te kunnen tillen.

Oorspronkelijk was het plan om na de verbouwing van de Finesse tot Bokalift 1 ook het zusterschip Forte om te bouwen tot Bokalift 2. Dit plan gaat echter niet door en Boskalis heeft besloten om nu een ander vaartuig te laten ombouwen. Niet bekend is gemaakt om welk het schip het gaat. Net als de Bokalift 1 zal ook de Bokalift 2 naast installatiewerk in de windenergiesector installatie- en ontmantelingswerk in de olie- en gasindustrie offshore kunnen uitvoeren. (PAS)