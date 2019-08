Schuttevaer Premium Ook Boskalis naar Taiwan Facebook

PAPENDRECHT 25 augustus 2019

Na Van Oord, Deme en Jan De Nul gaat nu ook Boskalis in Aziƫ in de windenergiesector aan de slag. Hiervoor is samen met de Taiwanese Hwa Chi Construction Company een samenwerkingsverband opgericht, waarbij beide partners transport- en installatiewerk gaan uitvoeren.