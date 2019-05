Schuttevaer Premium JB-115 nu naar Deutsche Bucht Facebook

Jack-Up Barge uit Sliedrecht is er opnieuw in geslaagd werk te vinden voor de JB-115. Deze keer is met Van Oord Offshore Wind een contract gesloten voor de inzet van het zelfheffende eiland bij de inbedrijfstelling van het offshore windpark Deutsche Bucht.

1 / 1 De JB-115 naast het transformatorplatform in het offshore windpark Deutsche Bucht. (Foto Jack-Up Barge) De JB-115 naast het transformatorplatform in het offshore windpark Deutsche Bucht. (Foto Jack-Up Barge)