Groot kabellegcontract voor Boskalis

Boskalis gaat voor de kust van het Engelse graafschap Yorkshire drie exportkabels aanleggen voor het grote offshore windturbinepark Hornsea 2. Samen krijgen deze kabels een lengte van 390 kilometer. Met de opdracht van Ørsted Wind Power is meer dan 100 miljoen euro gemoeid.

1 / 1 Met behulp van de Boka Falcon worden de energiekabels ingegraven. (Foto PAS Publicaties) Met behulp van de Boka Falcon worden de energiekabels ingegraven. (Foto PAS Publicaties)

Het Hornsea 2 Offshore Wind Park krijgt 165 windturbines die samen een capaciteit krijgen van 1,4 GW. Het park wordt in opdracht van Ørsted Wind Power aangelegd op 90 kilometer uit de kust van Yorkshire. In het park komen ook zogeheten substations (transformatorstations) die de energie van de windturbines bundelen en omvormen voor transport naar het vasteland. Hier wordt de energie, weer via een transformatorstation, aan het landelijk hoogspanningsnet gekoppeld.

Boskalis heeft nu opdracht gekregen de verbindingen tussen die transformatorstations aan te leggen. Dit betreft drie, elk 130 kilometer lange energiekabels. Hiervoor zal eerst het kabeltracé over de zeebodem geofysisch worden onderzocht. Nadat de aanwezige zwerfkeien zijn opgeruimd, zal de zeebodem waar nodig worden geëgaliseerd. Hierna kunnen de kabels worden gelegd en vervolgens met een trencher worden ingegraven en afgedekt.

De aanlanding van de kabels is bij Horseshoe Point, waarbij over een afstand van 300 meter door de zeewering moet worden geboord.

Voor het project zet Boskalis een surveyvaartuig, een sleephopperzuiger en verschillende kabelleggers in. De kabels worden met behulp van een nieuwe multifunctionele onderwaterploeg ingegraven. Deze moet met een constante kracht van 200 ton worden voortgetrokken door de Boka Falcon. Dit recent door Boskalis aangekochte offshoresupportvaartuig beschikt over een trekkracht van circa 300 ton. Eind 2021 moet het kabellegproject zijn afgerond. (PAS)