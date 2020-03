Schuttevaer Premium Stormvloedkering Krimpen dicht, Ramspol weer open Facebook

Email KRIMPEN A/D IJSSEL / KAMPEN 13 maart 2020, 00:06

De Hollandsche IJsselkering aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel is donderdag 12 maart gesloten. De opblaasbare stormvloedkering Ramspol bij Kampen was ‘s morgens korte tijd gesloten.

1 / 1 De rood gekleurde kering in de Hollandsche IJssel donderdagavond 12 maart. (Foto AS Media) De rood gekleurde kering in de Hollandsche IJssel donderdagavond 12 maart. (Foto AS Media)