Sluis én stuw Driel door hoogwater gestremd

Rijkswaterstaat heeft vanuit veiligheid zondag 8 maart het stuw- en sluiscomplex Driel voor mogelijk 7 tot 10 dagen. Vanwege de verwachte hoge waterstanden is het niet mogelijk om schepen in sluis Driel te schutten. Door de geopende stuw varen is verboden omdat er vanwege de renovatie nog uitstekende ophangpunten op de pijlers zitten.