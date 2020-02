Schuttevaer Premium Hoogwaterkering Ravenswaaij dicht, schepen via Marijkesluis Facebook

Twitter

Email RAVENSWAAIJ 09 februari 2020, 22:53

De hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal is zondagmorgen 9 februari gesloten, nadat het kanaalpeil tussen Ravenswaaij en Tiel tot 5,5 meter boven NAP was gestegen.