Daling waterstanden Maas in Limburg verwacht

Twitter

ARCEN 05 februari 2020, 08:55

Het Watermanagementcentrum Nederland (Rijkswaterstaat) verwacht dat de waterstand van de Maas in de loop van woensdag 5 februari zal gaan dalen. In Zuid-Limburg is het scheepvaartverkeer gestremd.