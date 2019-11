Schuttevaer Premium Weer gesprekken over stormvloedkering Elbe Facebook

HAMBURG 17 november 2019, 16:08

De deelstaten Hamburg, Niedersachsen en Sleeswijk-Holstein hebben besloten gesprekken aan te gaan over het aanleggen van een stormvloedkering in de Elbe. Dat meldt de Schleswig-Holstein Zeitung (SHZ.de). Een dergelijk plan werd in 1989 ook al eens besproken.