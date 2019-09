Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Watergebrek Facebook

20 september 2019, 11:30

Voor schippers op de Maas is het haast vanzelfsprekend dat er voldoende water in de rivier staat. 2018 ging als droogtejaar de geschiedenis in, maar op de Maas waren geen problemen, en daar waren we maar wat trots op. De Maas werd zelfs als alternatief gezien voor multimodaal vervoer naar het Ruhrgebied en Keulen. We deden er alles aan de Maas als betrouwbare corridor op de kaart te zetten, maar dit jaar hadden de weergoden anders voorzien.