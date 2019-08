Schuttevaer Premium Droogte Franse vaarwegen wordt steeds nijpender Facebook

Twitter

Email PARIJS 28 augustus 2019, 14:09

De watersituatie in Frankrijk is afgelopen week opnieuw verslechterd. Diverse verbindingen zijn vanwege watergebrek gestremd. Het Rhône-Saônebekken is nu via geen enkele route meer met een diepgang van 1,80 meter bereikbaar.