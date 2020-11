Ontwerpfout spuisluizen vertraagt renovatie Afsluitdijk Facebook

De vernieuwing van de Afsluitdijk duurt zeker drie jaar langer dan gepland en valt ook duurder uit. Dat staat in een Kamerbrief van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Reden voor de vertraging is een ontwerpfout bij de nieuw te bouwen en te renoveren spuisluizen, die nodig zijn voor de waterafvoer. Het probleem kwam afgelopen zomer al aan het licht. Over de hoogte van de extra kosten liet de minister zich niet uit. Komend voorjaar hoopt ze daar meer duidelijkheid over te hebben. Wel schreef ze dat het projectbudget uit het Deltafonds zal worden aangevuld.

Verschillende bronnen zeggen tegen vakblad Cobouw dat het project honderden miljoenen euro’s duurder zal uitvallen.

Voor de renovatie van de beroemde zeedijk was in eerste instantie 550 miljoen euro beschikbaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het consortium Levvel met daarin onder meer bouwer BAM en baggeraar Van Oord.

Volgens Van Nieuwenhuizen zal een aantal werkzaamheden wel volgens planning worden afgerond. Dan gaat het onder meer om de versterking van het dijklichaam, de bouw van twee gemalen en twee keersluizen. (ANP/PN)