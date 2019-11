Bouwzand raakt snel op Facebook

Zesduizend protesterende bouwers, hoveniers en chauffeurs stonden donderdag 30 oktober met duizend machines op het Malieveld in Den Haag. Maar na de protesten is er niets gebeurd, constateerde Grond in Verzet afgelopen weekend. Onwerkbare Pfas- en stikstofnormen leggen het werk in de bouw en de baggersector steeds verder stil, de voorraad bouwzand raakt snel uitgeput.

Grond in Verzet: we zijn nog geen stap verder

‘Met een groot gevoel van frustratie moeten wij constateren dat we sindsdien nog geen stap verder zijn’, schreef Grond in Verzet zondag 10 november aan de premier en vier ministers én aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. ‘We hebben het zeer gewaardeerd dat bewindspersonen en Kamerleden die dag aanwezig waren, maar wat gebeurt nu concreet?’

Nood aan de man

De actiegroep stelt dat de nood aan de man is: de pijplijn van werk raakt bij de meeste aannemers en grondverzetters ‘razendsnel’ leeg. ‘Aannemers beginnen onder de kostprijs te werken, de woningbouw en infra en waterwerk lopen hopeloze achterstanden op, zand raakt op, binnenvaart en vrachtwagens hebben minder te vervoeren, waterwegen worden niet meer uitgebaggerd en nieuwe projecten zijn er nauwelijks.’

Grond in Verzet, organisator van de protesten, heeft dinsdag 13 november een ontmoeting met premier Mark Rutte en minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) om daar de brief persoonlijk toe te lichten. Dan willen de actievoerders het manifest ook overhandigen aan de fractievoorzitters.

De actie op het Malieveld is 30 oktober ‘zeer bewust publieksvriendelijk” gehouden, stelt Grond in Verzet. ‘Wij doen dan ook een dringend beroep op u om snel door te pakken en te voorkomen dat verdere acties überhaupt nodig zijn.’

Concrete maatregelen

In Den Haag wordt al maanden overlegd over oplossingen waarbij de natuur wél voldoende wordt beschermd, maar ook boeren en bouwbedrijven door kunnen met hun werk. Het kabinet komt deze week met concrete maatregelen.

In een Tweede Kamerdebat kwam de PVV donderdag met een tijdelijke noodwet om pijnlijke ingrepen in bijvoorbeeld de maximumsnelheid te voorkomen. ‘Deze wet zorgt ervoor dat boeren kunnen boeren en bouwers kunnen bouwen en er geen overhaaste beslissingen worden genomen die heel Nederland raken en waar iedereen last van heeft’, zei partijleider Geert Wilders.

Zijn noodwet om de stikstofregels te omzeilen, die steun krijgt van andere Kamerfracties, moet een half jaar gaan gelden. Tijdens die periode ‘kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken’, aldus Wilders. Het voorstel biedt ook de mogelijkheid voor boeren om ongebruikte bouwcapaciteit waarvoor eerder al een vergunning is verleend, over te dragen aan andere bedrijven.

Tegenwerking

Interview met Edwin Lokkerbol van Vereniging De Waterbouwers, 30 oktober op het Malieveld. ‘Voor de volgende keer worden al acties voorbereid. De baggersector heeft sinds 1600 nog nooit zoveel tegenwerking van de overheid gekregen als nu.’ (Video van de protestdag 30 oktober)

Muurvast

‘De aanvoer van ophoogzand stopt langzaam maar zeker’, zei een woordvoerder van baggeraar Van Oord uit Rotterdam vrijdag in de Telegraaf. ‘Dat zand wordt gewonnen in de Noordzee, maar daar komen de vergunningen niet voor los. Dat zand is bij heel veel bouwprojecten nodig, maar toeleveranciers moeten nu steeds vaker “nee” verkopen.’

De Vereniging van Waterbouwers (VvW) bevestigt de problemen met de krimpende aanvoer van zand. ‘De hoppers kunnen op de Noordzee geen nieuw zand opzuigen vanwege de stikstofuitstoot. Op de rivieren kan de zandwinning niet doorgaan omdat de grond mogelijk PFAS bevat’, zegt een woordvoerder van de Waterbouwers. ‘Alles zit muurvast.’

Jaarlijks wordt er in totaal 25 miljoen kuub zand gewonnen op de Noordzee, naast grind en schelpen. ‘Dat grind wordt gebruikt voor bijvoorbeeld betonproductie, dus het probleem treft nog meer toeleveranciers voor de bouw.’

Aan de kade slinken ondertussen oude voorraden, meldde de Telegraaf. ‘Binnen drie à vier weken is het op’, liet Jean-Paul Thijssen van bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong de krant weten. ‘Het alternatief is zandwinning op het IJsselmeer. Dat is voor ons 25 uur langer varen. Dat levert pas veel stikstofuitstoot op. Het is niet te begrijpen.’

Noodwet nodig

Thijssen verwacht dat de halve Randstad straks een beroep gaat doen op de overgebleven zandwinningslocaties. ‘Die vraag neemt toe en de transportkosten zijn hoger. De prijzen gaan over de kop’, zei de zandhandelaar uit Papendrecht. ‘Er moet snel een noodwet komen. Anders ligt straks alles stil.’

De branchevereniging voor zand- en grindproducenten Cascade hoort eveneens geluiden van krapte in de zandhandel. Daar horen ze vooral van de malaise die strenge milieuregels veroorzaken rond PFAS, een verzamelnaam van duizenden chemische stoffen die in de grond kunnen zitten. „Er mag momenteel alleen maar PFAS-vrij zand gebruikt worden”, zegt directeur Leonie van der Voort. „Vooral rivierzand bevat vaak PFAS van water dat vaak al honderden kilometers heeft afgelegd voor het in Nederland kwam.”

Gemeenten moeten nu eerst vaststellen hoe de grond in hun gebied eruit ziet, maar dat kost tijd door alle bureaucratie. De laboratoria zijn overbelast en de mensen die de grondmonsters nemen zijn dat eveneens, stelt Van der Voort. De gevolgen zijn groot: ‘De zzp’ers van de kleinere baggeraars zijn al naar huis gestuurd en de eerste faillissementsaanvragen zijn de deur uit.’

Rijkswaterstaat brengt momenteel de gevolgen voor de wegenbouw in kaart en komt later deze maand met een overzicht, aldus een woordvoerder.

(Bronnen: ANP, de Telegraaf)