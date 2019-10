Schuttevaer Premium Kamervragen over storting van vervuild baggerslib Facebook

DEN HAAG 09 oktober 2019, 11:34

Het SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft Kamervragen gesteld over het storten van vervuild slib uit Belgiƫ in Nederlandse zandwinputten. Aanleiding is een uitzending van het journalistieke onderzoeksprogramma Zembla.