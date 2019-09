Schuttevaer Premium Megaproject Boskalis in Irak Facebook

Twitter

Email PAPENDRECHT 30 september 2019, 17:16

Terwijl Boskalis nog druk bezig is met een enorm project in het zuiden van Oman is alweer een volgend contract voor een megaproject in Irak gesloten. Hoewel Boskalis dit nog niet heeft bevestigd, gaat het om een bedrag van ruim 2 miljard dollar voor de aanleg van een kunstmatig eiland en de uitbreiding van de olie-exportfaciliteiten.