Geotube oplossing voor tal van baggerproblemen

Amsterdam 11 september 2019, 15:24

Hij is al vanaf zijn 18de jaar actief in de baggersector en heeft inmiddels zo’n 15 jaar ervaring in de toepassing van geotubes bij saneringsprojecten en oeververdedigingswerken. Dit zegt Hendrik Vonk Noordegraaf, uitvoerder bij J.P. Schilder bagger-, hei- en grondwerken in het Noord-Hollandse Ursem. Het bedrijf manifesteert zich als ‘grootste onder de kleine baggeraars’ in de Benelux en specialist in de toepassing van geotubes, ofwel langgerekte ‘worsten’ van goed doorlatend geotextiel.