Allianties waterbouw zijn in opkomst

DEN HAAG 09 september 2019, 13:57

De Nederlandse waterbouw is sterk aan het innoveren. Dat geldt niet alleen voor technische oplossingen en vergroening van schepen, maar ook voor de wijze waarop projecten worden aanbesteed en organisatorisch uitgevoerd. In opkomst is de alliantie, waarbij de opdrachtgever, de ontwerper en de aannemer nauw samenwerken. Een gesprek met Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers, over de ontwikkelingen in de natte aannemerij.