Starlink belooft snel internet in alle uithoeken van de wereld

Twitter

WASHINGTON 25 november 2020, 12:00

Razendsnel internet overal ter wereld, dus ook op volle zee. Elon Musk gaat het met zijn Starlink-systeem mogelijk maken. Hij brengt hiervoor de komende jaren 12.000 satellieten de ruimte in. De eerst 700 vliegen intussen in een baan om de aarde, genoeg voor een test van het systeem in Noord-Amerika en het zuiden van Canada. Volgend jaar moet de hele wereld gebruik kunnen maken van Starlink.