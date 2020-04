Schuttevaer Premium Dok in tweeën op ponton Giant 6 naar de sloop Facebook

AMSTERDAM 14 april 2020, 12:02

Met de halfafzinkbare zwaartransportponton Giant 6 van Boskalis is het oude Götaverken dok 4, afkomstig van het in 2015 gesloten Damen Shiprepair Götawerken in Göteborg, in twee etappes van de Westhofhaven in het Vlissingse Sloegebied naar een sloopwerf in Amsterdam overgebracht.