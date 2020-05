Schuttevaer Premium Aan de Reis: ‘Respectloze reizen’ Facebook

Het is huilen met de pet op in de binnenvaart. Veel reizen worden niet aangenomen omdat schippers ze respectloos noemen. Reizen worden ook aangeboden met een lager KWZ-percentage dan normaal is omdat de klant niet meer wil betalen. Kortom, de markt is heel slecht en schippers vrezen al voor de zomer, ze verwachten geen verbetering op de korte termijn. In de tankvaart is de markt goed.