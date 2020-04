Schuttevaer Premium ‘Onbalans leidt tot meer leegvaart’ Facebook

ROTTERDAM 29 april 2020, 13:17

Binnenvaartschippers zien hun besommingen en beloning per uur hard achteruitgaan door de coronacrisis. Het gemiddelde uurloon in de binnenvaart daalde volgens de binnenvaartorganisatie ASV in april tot 4 euro per uur, terwijl dat op de top van de markt 38 euro per uur bedroeg (zie kader). Ook commerciële samenwerkingsverbanden van schippers zijn somber over de huidige markt.