Schuttevaer Premium Aan de Reis: Weinig keus in werk

Deventer 11 maart 2020, 10:05

Het blijft een moeizame markt met weinig aanbod. Schippers nemen reizen aan omdat er geen keus is, ook al vinden ze de vrachtprijs te laag. Niet alleen in de zeehavens, maar ook in het achterland wordt weinig betaald. Het hoge water doet de vrachttarieven ook geen goed.