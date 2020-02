Schuttevaer Premium Frans binnenvaartvervoer groeit met dubbele cijfers Facebook

Twitter

Béthune 25 februari 2020, 08:00

Het Franse vervoer over water is in 2019 met 10% in tonkilometers en met 9% in tonnen toegenomen ten opzichte van 2018, meldt Voies Navigables de France (VNF). In totaal (binnenlands, import en export) bedroeg de vervoersprestatie van de binnenvaart in Frankrijk bijna 7,4 miljard tonkilometer en het vervoerde volume 56,3 miljoen ton.