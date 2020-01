Schuttevaer Premium Aan de Reis: Handel komt langzaam op gang Facebook

Twitter

Email Deventer 08 januari 2020, 11:14

Er werden begin deze week nog weinig reizen aangeboden. De handel komt maar langzaam op gang in het nieuwe jaar. Volle depots in het achterland zorgen voor weinig vraag naar tankcapaciteit. Ook kolen en ertsen worden weinig aangevoerd in de zeehavens.