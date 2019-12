Schuttevaer Premium Aan de Reis: Vrachtprijzen blijven gematigd Facebook

Twitter

Email Deventer 18 december 2019, 12:21

Vrachtprijzen zijn in de aanloop naar de jaarwisseling wel iets gestegen, maar de hogere waterstanden ondersteunen de prijzen niet. Het lijkt er ook op dat veel werk al in de eerste twee weken van december is vervoerd en dat het meeste voor deze maand al is gedaan. De kerstdagen vallen dit jaar midden in de week en dat werkt ook niet handelsbevorderend.