Aan de Reis: Weinig beschikbare binnenvaarttankers

Vertragingen bij het laden en lossen zorgen momenteel voor krapte in de Rijntankvaart. Ook liggen meer schepen op de werf of kiezen schippers ervoor nog maar enkele transporten te varen tot het einde van het jaar. Dit terwijl de vraag naar verwarmingsolie naar verwachting zal toenemen vanwege kouder weer in het achterland.